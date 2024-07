SANTAMARYA sono fuori con NIENTE DI SPECIALE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Isui digital store dal 5 luglio con il nuovo singolo, “DI” che racconta i giorni passati in studio di registrazione e i primi concerti. “di” deiè uscito il 5 luglio Dal 5 luglio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “di”, il nuovo singolo deiper Matilde Dischi già presente nelle playlist “New Music Friday” e “Scuola Indie”. “di” è una canzone di ricordi adolescenziali, occhiali da sole che ti facevano da scudo contro il mondo e pensieri che oggi non ti salvano più. Ifanno fiorire synth psichedelici per poi “lasciarsi dimenticare come la canzone dell’estate”. Oggi il velo è caduto, forse non ci rimane che andare via e non tornare più? Le atmosfere dream si mescolano alle melodie della voce e alle parole colorandosi a vicenda come quando in un film finisce il flashback in bianco e nero e si torna al presente.