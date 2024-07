Rosa Bazzi e Olindo Romano restano in carcere cosa succederà ora?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non si è fatta attendere la reazione del legale dei, Fabio Schembri, dopo che i giudici della Corte d’Appello di Brescia hanno respinto la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba, confermando la condanna all’ergastolo per. “Faremo ricorso in Cassazione“, ha spiegato. La coppia era stata ritenuta colpevole della strage dell’11 dicembre 2006, in tutti e tre i gradi di giudizio, primo grado appello e Cassazione. Quel giorno persero la vita quattro persone: la Raffaella Castagna con il figlio di 2 anni Youssef e la madre Paola Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini. Nonostante le dichiarazioni dei legali, dunque, è difficile che la Cassazione possa dare un esito diverso.hanno ascoltato la sentenza senza manifestare reazioni.