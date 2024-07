Riuscirà l' Inghilterra a vendicarsi di Koeman e a raggiungere la Spagna in finale?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il punto. Abbiamo la prima finalista ed è, direi ovviamente, la. Ma forse la notizia è che almeno nel primo tempo abbiamo visto una partita che non sembrava di questo Europeo. Viva, bella, combattuta, aperta:-Francia ha dato qualcosa che finora ci era mancata, perché a questo Europeo sono tutti stanchi e almeno lain vista scuote i muscoli, la testa. Oggi si stabilisce l’altra pretendente al titolo: l’insicurao la gioiosa Olanda? Il pastone, nel linguaggio giornalistico, è – dice la Treccani – un “servizio che riporta i fatti politici del giorno insieme con dichiarazioni e informazioni”. Per ogni giorno dell’Europeo di Germania, dall’esordio fino alla, qui ci saranno i fatti del giorno. Quelli seri e quelli no.