Perché sono uno dei trend più forti dell’estate e anche gli accessori più versatili

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ormai è assodatole stiamo vedendo dappertutto. Le ballerine di rete o, come si sente dire ancora più spesso, in meshsenza dubbio la tendenza moda più virale della bella stagione. Sembra che ovunque si guardi ne spunti un paio a farsi notare. Non è facile, infatti, distogliere lo sguardo da quelle ballet flats così eccentriche con le loro trame see-through. Eppure ciancora delle indecise che non le hanno acquistate, pur spinte dalla curiosità. I saldi estiviquindi il momento perfetto dell’anno per rimediare. Cosa c’è di meglio infatti di provare a sperimentare con una tendenza che ci incuriosisce ma di cui non siamo sicure al 100% spendendo molto meno rispetto ai mesi precedenti? Tanto più che non esistono solo i modelli firmati dalle grandi griffe.