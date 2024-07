Non è un paese per vecchi I disagi e le esigenze degli anziani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bagni pubblici, panche e tavoli, marciapiedi sicuri e luoghi adatti a socializzare. Sono queste lepiù sentite dalla popolazione anziana di Marina, così come emerso ieri nel corso dell’ultima puntata del percorso di ascolto ‘Tra sogni e bisogni’ della consultadel Comune. Un incontro che si è svolto al circolo pensionati di via Maestri del Marmo e a cui ha partecipato una cinquantina di persone molto interessate ai temi trattati. Presenti la vice sindaca e assessora al sociale Roberta Crudeli, il presidente della ConsultaFabrizio Rocca e Dianora della Bona della Cisl pensionati. Glihanno messo in luce le difficoltà che incontrano ogni giorno quando escono di casa e si incontrano per trascorrere qualche ora in compagnia.