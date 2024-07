Nato | Meloni 2% Pil in difesa? Italia onora impegni con tempi e possibilità che abbiamo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Washington, 10 lug. (Adnkronos) - L'rispetterà l'impegno del 2% del Pil da destinare alla? "sempre confermato l'impegno, nel passato e nel presente. Lo ricordiamo a chi fa polemica, perché noi manteniamo gliche hanno preso loro in passato: un po' di coerenza aiuterebbe". Così la premier Giorgia, a Washington per il vertice. "Quando si prendono, bisogna essere seri nel mantenimento di quegli. E' ancora più importante oggi ed è una cosa che serve a noi. Io non ho mai nascosto il tema che, se vuoi essere libero e capace di prendere le decisioni nelladel tuo interesse nazionale, devi capire che gli investimenti insono funzionali a difendere gli interessi nazionali. Lo dobbiamo fare con ie leche, ma l'deve tenere fede ai suoie lo farà compatibilmente con la situazione.