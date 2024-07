Nato Biden promette nuove armi a Kiev | Anche dall’Italia Meloni | Arriveremo al 2% del pil per la spesa militare Ma Crosetto chiede altra deroga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) All’Ucraina arriveranno nuovi sistemi di difesa aerea. È l’annuncio di Joedal palco del Mellon Auditorium durante il vertice dellaa Washington. Dal luogo dove fu firmato il trattato che sancì la nascita dell’Alleanza nel 1949 il presidente Usa assicura che “la Russia non prevarrà“. “Collettivamente, forniremo all’Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea strategica, comprese batterie Patriot aggiuntive donate da Stati Uniti, Germania e Romania; componenti Patriot donati da Olanda e da altri partner per consentire il funzionamento di una batteria Patriot aggiuntiva; e un ulteriore sistema Samp-T do“, si legge in una nota della Casa Bianca. Il governo italiano plaude per la “presa d’atto” dell’Alleanza “dell’importante contributo” italiano e Giorgiaribadisce che l’Italia “terrà fede ai suoi impegni” di spendere il 2% del pil per la