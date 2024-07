MyNextMove la nuova app di Sorgenia

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 10 luglio 2024) App: da oggi la ricarica dell’auto elettrica si può fare anche o?ine con RFID card MyNextPass Lacarta MyNextPass a tecnologia RFID è disponibile da oggi nell’App diche conta oltre 10.000 clienti registrati. La maggior parte in Lombardia e Piemonte (40%) e nelle regioni del centro (25%), con una tendenza a ricaricare il veicolo soprattutto nel weekend e nei periodi di vacanza., dedicata all’e-mobility e ai servizi di ricarica, latessera con tecnologia RFID MyNextPass. Dopo aver attivato la card tramite App, anche con smartphone scarico o in assenza di connessione internet, sarà sufficiente avvicinare la tessera RFID dialla colonnina per far partire la ricarica. MyNextPass costa 15 euro ed è realizzata in plastica riciclata.