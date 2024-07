Lidia Vitale tra luoghi destrutturazione dell’ego e metodo | Io amo veder fiorire un giovane attore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)tra: “Io amoun” L’abbiamo vista di recente in sala in Il Vangelo Secondo Maria di Paolo Zucca, ed è a teatro con “Solo Anna”, uno spettacolo ispirato ad Anna Magnani, sua maestra d’arte e di vita, al Wood Natural Bar di Roma. Lei è, volto intenso e voce scura, indimenticabile Teresa Malatesta di Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, visto a Venezia 79. L’abbiamo raggiunta al telefono per farci raccontare del suo ultimo film dal 20 giugno su Prime Video, Maschile Plurale, la seconda arrembante avventura di Antonio e Luca (dopo Maschile Singolare), diretto da Alessandro Guida. Nel filminterpreta Gaia Trevis, una critica gastronomica in grado di mettere in discussione le certezze del protagonisti.