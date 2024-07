Latina scatta il sequestro del motorino ma lei tenta la fuga

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024- Nel corso della serata del 09 luglio c.a, a, i Carabinieri della locale Stazione deferivano in stato di libertà, per Resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, regolamentazione della circolazione nei centri abitati, durata e conferma della validità della patente di guida, obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile una cittadina classe 71 residente a. La predetta, nota agli uffici per precedenti doglianze espresse a gran voce dinnanzi alla locale Prefettura – U.T.G. relativamente aldi un veicolo a seguito di sinistro stradale, tali da richiedere l’intervento delle forze di Polizia, si presentava presso la Stazione Carabinieri dia bordo del proprio motoveicolo per contestare ildell’autovettura che gli venne fatto.