La nuova vita di Fedez | dopo Garance Authié e Taylor Mega viene paparazzato con una ragazza mora

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 luglio 2024)mentre si scambia effusioni con unala relazione, a questo punto si presume finita, con la modellaed essere stato fotografato conè statomentre si scambia effusioni con una misteriosa. Lo scoop è del settimanale Chi, che ha pizzicato il cantante mentre si rilassava in piscina in una masseria della Puglia con una giovane, la cui identità è al momento sconosciuta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit) Nelle immagini pubblicate dal settimanale si vede il cantante raggiungere lae sdraiarsi sopra di lei. Poi,un abbraccio, i due sembrerebbero scambiarsi anche un bacio anche se i rami non rendono la foto nitidissima.