Joao Felix decapitato l' orrore dei tifosi del Portogallo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sbagliare un rigore può capitare, specie con la pressione che si vive quando si gioca un Europeo. Da veri, però, questo errore andrebbe perdonato, anche se c'è chi non lo fa, arrivando a scene vergognose ed evitabili. Quelle che idelhanno fatto nei confronti di, che il c.t. Roberto Martinez aveva inserito al 106? minuto, in pieno supplementare, in vista dei calci di rigore contro la Francia. Penalty che hanno poi favorito la Nazionale di Deschamps per lo sbaglio del 24enne giocatore dell'Atletico Madrid. E suo social, per colpirlo, è spuntata una foto di una bambina che si è fatto un selfie con una sua sagoma di cartone, decapitata. Insomma, una deriva vergognosa per uno sbaglio che può capitare. Il tiro dell'attaccante, finito sul palo, ha decretato l'eliminazione della Nazionale di Martinez.