Inzaghi dettaglio non banale sul contratto | incentivo dall’Inter ? CdS

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Simoneha trovato l’accordo con l’Inter per il rinnovo del. A tal proposito spunta anche unsicuramente piacevole per il tecnico.– Al terzo incontro, l’Inter e l’agente di Simone, Tullio Tinti, hanno trovato l’incastro giusto. Il tecnico rinnoverà fino al 2026 con ingaggio pari a 6,5 milioni, bonus compresi. Insomma, diventerà il tecnico più pagato della Serie A, superando Antonio Conte e i suoi sei milioni al Napoli. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore e lo stesso allenatore potrebbe annunciare il tutto, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dell’Inter in programma venerdì 12 luglio. Ma sul nuovospunta anche unnon da poco: ossia un bonus scudetto superiore al milione di euro.