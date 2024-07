Inter attenzione agli sviluppi legati al futuro di Bijol | due le certezze sul suo fronte!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’guarda a Jakacome uno dei possibili acquisti per la sua difesa in caso di cessione di Stefan De Vrij in estate. Su di lui vi è l’esse di altri club a livello nazionale enazionale. IL PROFILO – L’è consapevole dell’ottimo livello raggiunto da Jakanelle ultime stagioni in Serie A. La sua crescita è stata confermata dall’eccellente rendimento mostrato dallo sloveno in occasione dell’ultimo Europeo, nel quale il suo profilo è spiccato per il numero di rinvii difensivi e per la leadership dimostrata anche negli impegni più probanti dal punto di vista mentale, come quello contro il Portogalloottavi di finale della competizione. Ciò gli è valso l’esse di alcuni club della Bundesliga, come Wolfsburg e Stoccarda, che hanno chiesto informazioni all’Udinese per il suo acquisto.