Incendio in località cardinale a Qualiano | siamo al secondo

(Di mercoledì 10 luglio 2024)in. In un video di 12 secondi il racconto di uno scempio. Lo avevamo denunciato più volte. A tutta la Giunta e al Consiglio comunale diera nota la presenza di rifiuti in. Era solo questione di tempo prima che avvenissero due incendi, addirittura a distanza di due settimane nella medesima zona. Bastano appena 12 secondi per mostrare lo scempio accaduto in. Più volte, attraverso diversi articoli, abbiamo pungolato l’Assessore all’Ambiente Rinaldi ad adottare qualche tipo di politica ambientale seria volta a scongiurare proprio questi eventi. Invece nulla. Lo abbiamo contattato oggi per discutere proprio di queste tematiche. L’assessore ad una nostra collaboratrice ha dato appuntamento a domani.