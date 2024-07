I Pooh fanno il pieno | Ferrara straordinaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) trasformata in un teatro a cielo aperto. È successo l’altra sera, per il concerto dei. Il gruppo si è esibito davanti a più di 5mila appassionati della mitica band. Il concerto ha visto la partecipazione dei membri storici: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Gli artisti hanno riportato in vita i grandi successi che hanno segnato la loro carriera, creando un’atmosfera di nostalgia e gioia condivisa. "Siamo in questapiazza– ha detto Facchinetti (era presente anche il figlio Francesco) –. Queste meraviglie le abbiamo in Italia; non si viene solo per visitarla, ma anche per emozionarsi. Questo concerto lo vogliamo dedicare ai nostri due poeti, Valerio Negrini e Stefano D’Orazio". Al suo annuncio, la folla si è alzata in piedi, tributando un lungo applauso.