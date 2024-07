Girotto festeggia 30 anni di musica Il Mundus arriva a Villa Spalletti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La rassegnaè stasera alle 21,30 alle Scuderie di, a San Donnino di Casalgrande, con il concerto "Trenta" di Javier(foto) e Aires Tango. Javier(sax), Marco Siniscalco (basso elettrico), Alessandro Gwis (pianoforte) e Francesco de Rubeis (batteria e percussioni) insieme formano gli Aires Tango, gruppo nato nel 1994 da una idea di, ispirato alle proprie radicili per fonderle con le modalità espressive tipiche del jazz. Una formazione chetre decadi di, quasi mille palchi condivisi tra festival e rassegne. Per questoversario hanno registrato il tredicesimo disco intitolato "Trenta". In scena unadivertente, a tratti drammatica, con cui ognuno dei quattro musicisti è pregevole solista.