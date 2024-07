Gianola 90 anni di storia e lavoro Festa alla celebre azienda di Avenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La ferramentail 4 luglio ha compiuto novant’di attività. Un traguardo importante che i circa dieci soci della terza generazione deihanno voluto festeggiare con una partecipatacon i clienti più assidui. L’è stata fondata dal cavalier Daniele, abile fabbro artigiano, che nel 1934 aprì una rivendita in via 7 Luglio a Carrara. Nel giro di poco tempo la ferramenta diventò un punto di riferimento per privati, cave e segherie, laboratori e officine fornendo materiali, utensili e macchine. Il cavalierassieme ai figli riuscì però adrgare ulteriormente le vendite inserendo via via altre tipologie merceologiche. È il 1956 quando Danieledecide di aprire una succursale adper affiancareferramenta anche la vendita di materiale idraulico e termoidraulico, diventando nuovamente un punto di riferimento per privati e aziende.