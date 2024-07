Cos’era come funzionava e qual era il ruolo del Comitato media e minori

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un colpo di spugna che ha cancellato 22 anni di storia e di attività. In seguito all’eliminazione (forse trasformazione?) delè opportuno, oggi, effettuare una panoramica per capiree sia stato il suo contributo a tutela dei più giovani che fruiscono, oggi, di contenuti multili. Nel 2002, quando c’è stata la prima riunione di questo, il panorama e l’ecosistematico era molto diverso da oggi: internet non aveva ilpreminente che ha adesso, molte piattaforme (vedi Facebook) non erano ancora nate, l’Italia gestiva il contenuto in maniera prevalentemente analogica. Tuttavia, anche a quell’altezza cronologica c’erano dei distinguo – soprattutto tra l’emittenza pubblica e quella privata – che imponevano quantomeno un controllo e un monitoraggio omogenei.