Chiesa interesse concreto Conte può convincerlo | la rivelazione in queste ore

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il futuro di Federico: cosa succederà? Arriva laproprio inore, decisiva potrebbe essere la figura di. Il futuro di Federicoè ancora tutto da decifrare. La Roma sembra poter rappresentare una pista percorribile ma non è ancora chiaro se la squadra giallorossa sia la destinazione maggiormente gradita al calciatore. Il Napoli monitora la situazione, anche perchè il giocatore non ha fretta e vorrà prendersi tutto il tempo prima di arrivare ad una conclusione definitiva. Antoniogradirebbe senza dubbio l’arrivo dell’attaccante bianconero, ma serve ancora tempo per capire se il Napoli voglia concretamente mettere le mani su, arrivando anche ad un potenziale scontro con la Roma stessa. Ma proprio la figura di Antoniopotrebbe risultare decisiva in questo senso.