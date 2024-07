Casa Rossini rilancio tra concerti e trekking

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il Comune di Lugo si è aggiudicato un contributo regionale di 7.400 euro per il progetto ‘in crescendo’, classificandosi quarto al bando 2024 dedicato alle ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’ (legge regionale numero 2 del 2022). Il progetto ‘in crescendo’, dal costo complessivo di 11.500 euro (la parte fuori contributo è finanziata con risorse comunali), si articola in più ambiti di azione finalizzati a una maggiore valorizzazione e promozione delle attività museali di. Nella sala della Mappa è prevista una rivisitazione artistica del tavolo sonoro progettato da Claudio Ballestracci: l’ascolto delle opereane sarà rinnovato. A causa dell’alluvione che ha interessato la struttura, molto materiale informativo e promozionale (come pieghevoli, fogli di sala e cataloghi) è andato perduto: si intende reinventarlo e dare nuova spinta alla conoscenza dellatramite azioni comunicative visive.