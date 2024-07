Campilongo | Napoli Buongiorno ottimo calciatore di qualità

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Salvatore, allenatore, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “ha tutte leper diventare uno dei difensori più forti in Europa. Poi la carriera è fatta di evoluzioni e spero siano tutte positive quelle di. Conte è un allenatore eccezionale nella crescita dei giovani, saprà come migliorarlo e renderlo un top. Ilsta prendendo tutti giocatori funzionali al gioco di Antonio e questo già rilancia il progetto azzurro. Cosa manca? L’attaccante, bisogna vedere cosa succede con Osimhen. Se andrà via, servirà un top player in attacco. E conoscendo Antonio, cercherà unfisico e tecnico, che faccia da fulcro dell’attacco. Il nome di Lukaku è scontato che possa far comodo.