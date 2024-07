Calciomercato Napoli offerta dalla Premier League per il centrocampista di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si scalda ildel, a sorpresaarriva un’per unazzurro. Ilsta pianificando la prossima stagione sportiva. Dopo l’avvento di Antoniosulla panchina azzurra, sembra che la famosa New Era annunciata da De Laurentiis lo scorso anno sia finalmente arrivata. Nuovo management, maglie, campagna abbonamenti e anche tanto. Novità che hanno generato tantissimo entusiasmo tra i tifosi partenopei. Il presidente De Laurentiis sa bene che, dopo averlo ingaggiato, deve anche assecondare le richieste del nuovo allenatore. Non solo acquisti, ma anche calciatori da non cedere. Tra gli incedibili indicati da Antonio– ribaditi nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale lo scorso 26 giugno – c’è anche Frank Anguissa.