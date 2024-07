Aviaria il virologo Pistello | Fare più test

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattia (Ecdc) ha lanciato un invito alla precauzione per rischio. Negli Stati Uniti, infatti, è attualmente in corso un’epidemia di virus H5N1 ad alta patogenicità - Hpai A(H5N1) - che sta colpendo soprattutto i bovini da latte ed è arrivata a infettare anche quattro persone. Sebbene non si registrino casi a livello europeo, la nuova direttrice dell’Ecdc Pamela Rendi-Wagner precisa che "C’è motivo di aumentare la consapevolezza, ma non di aumentare la preoccupazione". Il centro europeo "resta infatti impegnato a sostenere le azioni intraprese dalle autorità nazionali negli Stati membri dell’Ue. Questa minaccia per la salute umana – ammonisce – non dovrebbe essere sottovalutata ed è importante rimanere vigili e proattivi nella nostra collaborazione congiunta".