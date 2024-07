Arrestati i Pendolari della Cocaina | Fermati Due Uomini di Pizzoli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'Aquila - Dueresidenti asono statidalla polizia con l'accusa di trasportareda Roma, utilizzando l'autobus per sfuggire ai controlli. Entrambi con precedenti penali legati alla droga, ora sono agli arresti domiciliari per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agentisezione anti-drogasquadra mobilequestura hanno bloccato uno dei duenel primo pomeriggio di ieri, in località Sant’Antonio, vicino a una fermata dell’autobus. L'uomo era appena sceso da un autobus proveniente dalla capitale e portava con sé 105 grammi dinascosti in due involucri di cellophane all’interno di uno zaino. Le indagini hanno rivelato che il viaggio a Roma era stato organizzato dal secondo uomo, che aveva accompagnato il complice all'autobus e poi era tornato a prenderlo al rientro.