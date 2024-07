Wimbledon 2024 Day 11 | Jasmine Paolini fa la storia Medvedev torna a battere Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Se è un sogno, non svegliatela. La straordinaria annatadivive un’altra giornata indimenticabile. Il palcoscenico è quello del Centre Court dell’All England Club di, dove la 28enne azzurra diventa la prima giocatrice italiana in semifinale ai Championships. Una lezione di tennis, quella offerta dalla settima favorita del tabellone a Emma Navarro, n°17 del mondo e avversaria contro la quale aveva perso tutti e tre i precedenti scontri diretti. Ma oggi– che con questa vittoria si è assicurata di diventare top-5 della classifica a partire dal prossimo lunedì – ha semplicemente annichilito la 23enne statunitense, sconfitta con il punteggio di 6-2 6-1 in appena 58’ di partita. “Non so cosa dire, è tutto un sogno – ha dichiarato l’allieva di coach Renzo Furlan subito dopo il match -.