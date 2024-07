Visnadi punzecchia | Taremi? Il Milan cercò il procuratore sbagliato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Giannisi esprime sul mercato delle squadre italiane e cita ile anche, cercato lo scorso anno. FRECCIATE – Giannia Radio Radio Mattino Sport e News si scaglia contro ile non solo: «Abbiamo dei dirigenti che sono scarsi, perché gli altri li trovano i giocatori? Perché dobbiamo andare a cercare giocatori del Lipsia? Qualcuno li ha presi quei ragazzi lì. Adesso si contenteranno Morata, ilè da due anni che vuole Morata, la Roma è dall’anno scorso che lo cerca. È stato due volte alla Juventus e non ce siamo neanche accorti. C’è questa incapacità dei nostri dirigenti di formare e cercare qualcosa, di andare oltre il ‘costano troppo’. Elogi a Marotta?era a parametro zero, si sapeva, avrà pagato qualche commissione.