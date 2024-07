Uno studio demolisce il ' paradigma Ferragni'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 luglio 2024) AGI - Trenta milioni follower o più sui social media non sono una garanzia di viralità. Ne bastano pochi, ma buoni. A far cadere il “”, mettendo in discussione una delle credenze più consolidate relative al successo sulle piattaforme dei social media, è unodell'Università Sapienza di Roma, pubblicato sulla rivista PNAS Nexus. “Il nostro lavoro, intitolato ‘Followers do not dictate the virality of news outlets on social media', si basa su un'analisi dei dati estensiva che sfida l'assunzione che i notiziari più grandi abbiano naturalmente un maggiore potenziale di viralità – spiega Walter Quattrociocchi, responsabile del Centro per la Data Science e la complessità per la società presso il Dipartimento di Informatica della Sapienza Università di Roma e supervisore dello-.