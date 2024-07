Teulada – Azione annuncia | Domani sit-in per il Pratone Gualtieri pretenda l’inserimento di non edificabilità nel protocollo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 9 luglio 2024) Bene la richiesta avanzata dal Campidoglio al Demanio per la porzione dell’area che pertiene al parco di viadi cui ha parlato l’assessore Alfonsi nel corso della seduta odierna della commissione capitolina Patrimonio. Adesso però il Sindaco faccia mettere nero su bianco e inserire nelche sarà firmatola nondeldi Via. Per ribadire il nostro fermo no alla colata di cemento sull’ultimo prato di Prati,mattina, dalle ore 12.00, saremo in sit-in davanti alla Regione Lazio insieme a comitati, associazioni di quartiere e semplici cittadini che, come noi, stanno combattendo da tempo per fermare quest’ennesimo scempio e non hanno nessuna intenzione di mettere la parola fine alla battaglia per il verde di via