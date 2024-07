Sinner-Medvedev oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Jannikse la vedrà contro Daniilnei quarti di finale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. L’altoatesino è reduce dallo splendido successo in tre set agli ottavi nei confronti del bombardiere a stelle e strisce Ben Shelton. Il russo, invece, ha potuto usufruire del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico nelle battute finale del parziale di apertura. Tra i due giocatori si tratta del 12° scontro diretto della carriera, conche si trova avanti di misura (6-5). Gli ultimi cinque precedenti, tuttavia, sono stati appannaggio di, che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Nel mirino per l’azzurro c’è la seconda semifinale in due anni nel Major britannico.