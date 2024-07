Questo non l’hanno fatto vedere in tv Ilary Blasi il fattaccio a Battiti Live sparito Ma è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) “Dopo il grandedelle ultime edizioni, in onda su Italia 1, Cornetto, il festival musicale più amato dell’estate italiana, da lunedì 8 luglio sbarca in prima serata su Canale 5”, si legge nel comunicato sulla prima puntata dello show che per la prima volta vede alla conduzionecon Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Il debutto è andato in scena dal “suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta” e ha regalato agli spettatori di Canale 5 “la migliore musica del panorama italiano ed internazionale”. Lunedì’ sera si sono infatti esibiti Il Volo, Fedez, Emis Killa, Gigi D’Alessio, Irama, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Guè, Alfa, Achille Lauro, Mida, Petit, Holden, Francesco Gabbani, Michele Bravi, ComaCose, Gabry Ponte, Blue, Sarah, Rhove e Darin.