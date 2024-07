Quale Stato ha Rio | la sconcertante risposta a Reazione a Catena | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Acome sempre a farla da padrona è l'Intesa Vincente. Il gioco che di fatto spalanca le porte per la finalissima e per ladecisiva che può determinare la vittoria di un bel gruzzoletto. E così sui social impazza la clip che raccoglie gli strafalcioni di queste prime puntate in questa stagione. Uno dei più virali è l'errore di una concorrente che risponde "Argentina" alla definizione "di Rio". Ma non finisce qui. Sempre la stessa concorrente ha risposto così alla definizione "qual è locon Lisbona": "Spagna", inutile commentare. Ma a sbagliare non è solo chi sta seduto in poltrona nell'Intesa Vincente, ma anche chi suggerisce. Alla parola "Tamigi", due concorrenti hanno collegato questa definizione: "fiume passa per Parigi".