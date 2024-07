Parigi 2024 spedizione azzurra da record | 403 azzurri

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Mai così tanti ai Giochi Olimpici L’Italia dello sport, almeno quella verrebbe da dire, è in salute. A meno di due settimane dai Giochi Olimpici di(26 luglio – 11 agosto) si hanno i numeri dellache partirà per la Francia. Ieri, 8 luglio, era il termine per presentare i convocati. Gli ultimi a sciogliere i dubbi sono stati ginnastica artistica, atletica e pallavolo, maschile e femminile. 403 volte #ItaliaTeam, 403 volte fiero di voi, protagonisti di un altroche inorgoglisce lo #sport azzurro. Ai Giochi di #Pariscon la squadra olimpica più numerosa di sempre. Accanto ad atlete e atleti per costruire un nuovo sogno speciale: 403 volte grazie a tuttipic.twitter.com/SvEn8VY1Fu — Giovanni Malagò (@giomalago) July 8,La delegazione italiana al via dei Giochi Olimpici francesi è già nella storia.