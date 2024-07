Orgogliosa del mio corpo Kesha risponde al bodyshaming degli haters

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 9 luglio 2024), all’anagrafeRose Sebert, ha risposto agliche hanno fatto commenti disul suocon un potente messaggio accompagnato da delle foto, pubblicato sul profilo Instagram della cantante, originaria di Los Angeles. Nonostante il mondo della moda sia sempre più attento all’inclusione, molte modelle, cantanti, attrici e persone dello spettacolo ricevono ancora quotidianamente attacchi sul proprio fisico, in particolare se sono donne:, che ha subito, ha così deciso di lanciare un messaggio di body positivity per rispodere agliche hanno giudicato il suo. Sul suo profilo Instagram la cantautrice 37enne ha pubblicato due foto di se stessa, una in costume mentre è sdraiata sugli scogli, con la luna che brilla dietro di lei, e un’altra in cui si mostra in piedi su un balcone, in riva al mare, in costume e camicia oversize.