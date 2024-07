Nasce l’associazione | Santerno balneabile in Vallata e a Imola Un sogno realizzabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Un gruppo di giovani ventenni imolesi si è unito per riscoprire e valorizzare il fiume. È nata infatti’ che, come richiama il nome, punta a rendere il fiume che attraversae ladelidoneo alla balneazione”. Attualmente i parametri della qualità dell’acqua sono buoni – spiega Fabio Ehrenhofer, presidente del–, ma in assenza di rilevazioni da parte dell’Agenzia regionale di prevenzione ambientale ed energetica, la normativa regionale vieta la balneazione di tutti i fiumi e laghi”. Nonostante ciò, in tratti della, come nella zona di Castel del Rio, il fiume limpido attira numerosi cittadini in cerca di sollievo dalla calura estiva.