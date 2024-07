Massimiliano Varrese sbarca a Uomini e Donne? La verità dell’ex gieffino

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024)pensa ai nuovi progetti dopo il Grande Fratello: ma nienteper lui Nella vita diè tempo di grandi novità. L’attore, reduce dall’avventura al Grande Fratello di Alfonso Signorini, nelle scorse settimane è stato accostato a un altro fortunato programma di Canale Cinque, parliamo di, ma nel corso di una intervista concessa al sito Tag24, l’ex volto di Carabinieri ha chiarito una volta per tutte la questione, stroncando i sogni di qualche fan di rivederlo in tv e nello specifico nel dating show condotto da Maria De Filippi: “Mi fa ridere perché questa è proprio una delle classiche fake news creata per far rumore, per fare i click, la gente manda queste notizie in giro, ma è nata solamente perché mi è stato chiesto della mia vita privata io scherzando ho detto ‘Non sono fidanzato, non ho storie e magari andrò a fare il tronista’, ma era solo una battutaccia”.