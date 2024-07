LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la terza frazione gruppo compatto

Leggi tutta la notizia su oasport

11.42 C'è stata una caduta nei primi minuti di gara. Qualche atleta a terra nel, tra cui la tedesca Franziska Koch (Team dsm-firmenich PostNL). 11.40 Dopo aver visto trionfare Chiara Consonni nella volata di Volta Mantovana, ovviamente quest'l'occasione sarà ghiotta per le scalatrici. Le big di classifica saranno le principali favorite per laodierna. Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) indosserà nuovamente la maglia rosa: la piemontese si giocherà la vittoria quest'con le rivali più papabili per la vetta della generale, Lotte Kopecky (Team SD Worx) e Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL). Occhio anche a Gaia Realini (Lidl-Trek), la quale si può esaltare sulla scalata conclusiva.