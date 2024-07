Il Napoli si è radunato E ADL…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Il nuovo: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Questa mattina il raduno dela Castel Volturno. Conte e il suo staff sono arrivati in città ieri. Così come il ds Manna. Grande attesa per il ritorno a Castel Volturno di diversi big: Rrahmani, Mario Rui, Juan Jesus, Anguissa, Politano. Il gruppo sarà nutrito con l’aggiunta di diversi giovani e dei tanti giocatori di rientro dai vari prestiti – come Zerbin e Gaetano – ma anche di chi per la prima volta si confronterà con la nuova realtà come Caprile e Cheddira”. Per quanto riguarda invece gli assenti Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “La rosa sarà ovviamente incompleta, mancheranno i reduci dagli Europei e Olivera, ancora impegnato in Coppa America.