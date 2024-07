Il Gladiatore 2 | il trailer ci mostra un combattimento spettacolare

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 9 luglio 2024) C‘è voluto un po’ di tempo per vederlo, ma alla fine l’attesa ne è valsa la pena. La Paramount Pictures ha finalmente pubblicato online il primissimoufficiale de Il2 e la scena cheno è a dir poco epica! L’annuncio dell’esistenza di un secondo film che funge da sequel al primo capitolo con Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio è stata una grande sorpresa. Ancora più sorprendente è la scelta di Paul Mescal come nuovo protagonista del sequel. L’uscita delde Il2 era attesa per il CinemaCon 2024 a Las Vegas, ma alla fine abbiamo dovuto aspettare un po’ di più prima di vederlo. Finalmente è qui, pubblicato sui YouTube dopo che la Paramount Pictures ha dato il via libera. L’unica cosa che vediamo in questoè uno sguardo a una delle scene diche vedremo nel nuovo film che, ricordiamo, sarà sempre diretto da Ridley Scott, il regista del primo film.