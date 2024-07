Il Diavolo veste Prada | in arrivo il sequel con Meryl Streep

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 9 luglio 2024) Il celebre cult dei primi anni duemila “Il” avrà un, o almeno così sembrerebbe dalle ultime notizie più o meno confermate. Deadline, infatti, ha affermato che unè attualmente nelle prime fasi di sviluppo col titolo non ufficiale “The House of Mouse“, con la sceneggiatrice del film originale Aline Brosh McKenna riconfermata per scrivere iled il regista originale David Frankel in trattative per tornare. Nonostante nessun dettaglio sulla trama sia stato al momento rivelato, la celebre fonte ha riportato sulle proprie pagine un report di Puck, nel quale viene ipotizzato che ilpossa basarsi su una Miranda Priestly () costretta a fare i conti con il panorama mutevole del giornalismo cartaceo e con la potenziale fine della sua carriera.