Il Comitato non si ferma | Il polo scolastico è inutile

(Di martedì 9 luglio 2024) Consegnate ieri all’ufficio protocollo del Comune di Gallarate le firme, un migliaio, raccolte dal"Salviamo gli alberi di Gallarate". L’obiettivo è quello di chiedere la revisione del progetto Grow29 che prevede un nuovoe di salvare il bosco di via Curtatone, quindi di "impedire un altro scempio", spiegano i promotori della petizione che lanciano un appello a tutti i consiglieri comunali: "I gallaratesi che hanno firmato non chiedono di cancellare il progetto, ma di utilizzare i fondi per una vera rigenerazione urbana: non vogliono il taglio del bosco di via Curtatone, non vogliono la dismissione delle scuole di quartiere e la costruzione di un unico plessostretto tra l’inquinamento e i rumori dell’autostrada e della ferrovia.