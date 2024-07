Iezzo | E quando uno come Conte ha speso parole importanti per Meret…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Gennaro, ex portiere del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte. Nel corso di “Forza Napoli Sempre” ha parlato del Napoli died in primis dei portieri della formazione azzurra. Di seguito le suesu Meret-Caprile “Penso che la coppia Meret-Caprile sia forte. Perché da un lato c’è Meret che sono anni che sta qui e dà ampie garanzie. Caprile secondo me ha un futuro importante e anche ledipossono far stare tranquilla la piazza. Eunohaper Meret, che in questi anni non è stato proprio trattato bene, bisogna riflettere sul criticare il portiere del Napoli.”sui portieri in generale “Se parliamo di Europei, Donnarumma è uno dei portieri più forti al mondo che io metto tra i primi tre o cinque al mondo.