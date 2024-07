Feldi Eboli annunciato un tris di acquisti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minutidiper lal’ingaggio di Tiago Fortuna De Lemos, per tutti semplicemente Tiago Lemos, laterale offensivo formato in Italia che sarà a disposizione di mister Luciano Antonelli per la stagione 2024/2025. Il classe 1997 è il secondo acquisto del mercato rossoblù, arriva adopo aver disputato l’ultima stagione con la maglia del Saviatesta Mantova. Prima ancora si era fatto conoscere con la casacca della Fortitudo Pomezia in Seria A e in Serie A2 con il Bernalda dove andò a segno 15 volte in 22 presenze, nel suo curriculum vanta anche esperienze maturate col Kaos Futsal per tre stagioni, B&A Sport Orte, Imolese e Atletico Cassano, anche queste in Serie A2. Veloce, brevilineo ed estremamente tecnico, è nelle situazioni di uno contro uno che Lemos ama fare la differenza: TROFEI – “Ho scelto laper tutto quello che rappresenta questa società che anno dopo anno continua a crescere e vincere, importante anche la serietà e la correttezza che mi ha dimostrato il presidente Di Domenico.