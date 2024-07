Fastweb accende a Bergamo il Supercomputer per l' intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024)fa il suo ingresso nel mondo dell'con un'iniziativa ambiziosa: il lancio di NeXXt AI Factory, il primoNVIDIA DGX SuperPOD dedicato all'AI generativa in Italia. Questo progetto segna un punto di svolta nell'innovazione tecnologica del paese, posizionando l'azienda come pioniere nello sviluppo di soluzioni dimade in Italy. Untutto italiano NeXXt AI Factory non è un semplice computer potenziato, ma una vera e propria "fabbrica di". Situato nel Global Cloud Data Center di Aruba a Ponte San Pietro (), questovanta specifiche tecniche impressionanti: - 31 nodi NVIDIA DGX H100 - 248 GPU H100 - Potenza di calcolo 10 volte superiore alla generazione precedente "Grazie alla partnership con NVIDIA, siamo in anticipo rispetto a chiunque volesse iniziare oggi", afferma Walter Renna, CEO di