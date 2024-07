Euro 2024 Uefa toglie autogol di Koundé | ancora -1 dal record di tre anni fa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) 11è ildeglipei: per alcuni minuti sembrava eguagliato con due partite e mezzoda giocare, ma l’ha poi rettificato. L’autorete diè stata trasformata in gol di Olmo, e dunque non è più la numero undici della rassegna continentale. Si resta a dieci, è comunque un numero abnorme che peròpaga una lunghezza rispetto a2020 di trefa, anche se all’epoca non fece così scalpore, forse perché si vide maggiore spettacolo e ci furono più gol d’autore. Di Antonio Rudiger, Maximilian Wöber, Robin Hranac, Klaus Gjasula, Riccardo Calafiori, Samet Akaydin, Donyell Malen, Robin Le Normand, Jan Vertonghen e Mert Muldur i dieci. Il miglior marcatore di, dunque, è di gran lunga Eigentor, ovveroin tedesco.