Espianto a cuore fermo all’ospedale di Pistoia Il figlio del donatore | E’ stato un atto d’amore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – “Quando i medici ci hanno detto che non c’era più speranza e la prospettiva sarebbe stata quella di tenere in vita il babbo con terapie inutili, visti i danni cerebrali irreversibili, abbiamo preso insieme alla mamma e a mia sorella la decisione. Certo èdifficile, ma abbiamo compiuto quell’rispettando nostro padre e per dare speranza alle persone in attesa di trapianto. E’unquello di decidere per la desistenza terapeutica e mio padre aveva espresso questa volontà. Il dottor Eufrasio Giradi ci ha comunicato che le donazioni sono andate a buon fine”. Parole che toccano l’animo quelle deldi undi 66 anni, di, deceduto nella struttura operativa di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Giuliano Michelagnoli dopo un arresto cardiaco a seguito del quale è stata attivata la procedura di: è la seconda volta per l’ospedale San Jacopo di(il primo eraeffettuato a marzo).