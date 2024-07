Epidemia di rotavirus al campo scuola | la decisione drastica degli organizzatori

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilsi diffonde in un campeggio, colpendo molti dei bambini presenti all’interno, glicostretti a intervenire In Belgio sta prendendo piede la diffusione di un virus chiamato:. Si tratta di un genere a RNA appartenenti alla famiglia Reoviridae. Sono noti per essere la causa principale di gastroenterite virale infantile nell’essere umano. Diffuso in tutto il mondo. Circa il 95% dei bambini viene infettato entro i 5 anni di età ma i più colpiti sono quelli sotto i 2 anni di età. Colpisce ogni anno circa 20 milioni di individui di cui circa 200.000 muoiono per disidratazione quasi esclusivamente nei paesi in via di sviluppo e sottosviluppati. Particolarmente frequente negli asili e negli ospedali data la sua resistenza ai detergenti, all’essicazione e alla temperatura.