Ecco il direttivo del Cus Pisa Tre hockeisti con Pizzanelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo l’elezione di Giulianoalla presidenza del Cus, anche grazie al ritiro all’ultimo tuffo del presidente uscente Stefano Pagliara, ora arriva anche la squadra di governo del centro sportivo universitario. Uno dei due vicepresidenti è Giulio Messerini, 51 anni e da 42 nel Cus come giocatore, allenatore e responsabile della sezione hockey del Cherubino, oltre che per un periodo candidato presidente in pectore prima di raggiungere un’intesa conie uno dei principali oppositori, nella corsa alla presidenza, a Pagliara. Con lui in consiglio entrano anche altri due hockeysti e questo è l’altro dato che salta agli occhi nella nuova stagione del Cus perché Pagliara, vicepresidente federale dell’Hockey ed espressione proprio di una delle sezioni più longeve e vincenti del Cus, ben presto è entrato in collisione con il suo passato.