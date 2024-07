Doppio colpo Italservice Ecco Manservigi e Gastaldo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)annuncio per l’. Lorenzoed Emilianosono due nuovi giocatori del club della presidente Simona Marinelli. Altre due pedine di grande affidabilità per mister Davide Bargnesi, con l’organico biancorosso 2024/2025 che sta prendendo sempre più forma. Due italiani doc., portiere classe 2002, è fresco del titolo di campione d’Italia in maglia Meta Catania. Anche lui molto giovane ma con un bagaglio importante di esperienze in massima serie, con una parentesi al Città di Melilli in A2 per farsi le ossa. Insieme a Ricordi andrà così a completare il pacchetto portieri, garantendo affidabilità e grandi margini di crescita. Curiosità: i due sono stati già compagni alla Meta un paio di anni fa., centrale o laterale difensivo classe 1998, è reduce dall’esperienza con la società Ecocity Genzano, che lo ha visto crescere e maturare ai massimi livelli del futsal tricolore, fino a conquistare alcune chiamate dalla Nazionale.