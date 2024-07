Colpo di scena Chiesa ribaltone improvviso | la decisione spiazza la Juventus

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 9 luglio 2024) Federicoha preso unasul suo futuro: si tratta di un vero e propriodicheanche laNiente rinnovo, ma anche niente Roma. Il futuro di Federicoresta ancora in bilico, nonostante tutto sembrava lasciar presagire un rapido trasferimento in giallorosso. L’intesa tra il club capitolino e lanon basta però per sigillare l’affare e ildiè duplice, considerata la scelta fatta dallo stesso calciatore. Il 26enne sa di trovarsi ad un bivio importante della sua carriera ed è per questo che ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario prima di decidere il da farsi. Qualche base però già c’è ed una riguarda proprio la Roma:vuole la Champions, aspira ad una squadra che disputi la principale competizione europea, mentre la formazione di Daniele De Rossi giocherà soltanto l’Europa League.